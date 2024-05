Il Manchester City chiede 50 milioni di sterline per la stella in fuga | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Breaking: Ildovrà affrontare una dura concorrenza quest’estate per mantenere le sue stelle chiave. La squadra di Pep Guardiola ha vinto il quarto titolo consecutivo di Premier League la scorsa settimana dopo aver perso solo tre partite nella massima serie in tutta la stagione. Dopo aver vinto ben 10 trofei nelle ultime quattro stagioni, i Blues cercheranno ancora una volta di rinfrescare la propria squadra e un giocatore è stato pubblicizzato per l’uscita. GUARDA L’unico giocatore che ildovrà firmare dopo Proprio come l’anno scorso, è Bernardo Silva il cui nome è stato continuamente collegato all’allontanamento dall’Etihad Stadium. Football Insider afferma che i giganti francesi del Paris Saint-Germain stanno ancora una volta spingendo per far atterrare Silva in bassa stagione. Con una clausola rescissoria di 50dinel suo attuale accordo con il, si pensa che i vincitori della Premier League spereranno di trattenere la maggior parte di quella quota nel caso in cui venga concordato un trasferimento.