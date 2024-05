Il lutto di Natalia - mamma scimpanzé | non lascia il corpo del figlio morto da tre mesi

Roma, serpente trovato negli spogliatoi di una clinica medica - Da tre mesi Natalia non si separa dal cucciolo morto, ecco che cosa è il "lutto degli scimpanzé" di Chiara Grasso 18 Maggio 2024 Sul posto è poi giunto un esperto dell'associazione animali ''Fratello ... lastampa

Da tre mesi Natalia non si separa dal cucciolo morto, ecco che cosa è il "lutto degli scimpanzé" - Natalia è una scimpanzé di 21 anni che vive nel Bioparco di Valencia, in Spagna. Suo figlio è morto poco dopo la nascita e lei da tre mesi trasporta il cadavere accudendolo come se fosse ancora vivo. ... repubblica