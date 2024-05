Il karate come scuola di vita | Mi ha insegnato il rispetto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo chiamano, ed è, l’Ultimo Imperatore delrecita anche la copertina del suo libro). Lui, Stefano Maniscalco, icona internazionale di quest’affascinante arte marziale, in prima linea per promuovere lo sportstrumento educativo e di crescita personale. "Il- racconta -diceva il mio maestro Toyozo Fujioka, è. É stato fondamentale per la mia crescita e ancora oggi, a 40 anni, perseguo gli insegnamenti ricevuti dal mio maestro e ancora prima da mio padre Sergio, che è stato il mio primo insegnante. Ecco perché quando incontro i ragazzi, a seminari o eventi, cerco di trasmettergli i valori del: il, in primis, per il dojo, per il maestro, per i compagni e gli avversari. E anche il volere superare i propri limiti,avviene allenamento dopo allenamento". Divisa nellae divisa sul tatami. Cosa le accomuna? "L’aspetto militare, in entrambe indossi una divisa e c’è una gerarchia da rispettare.

A Zara continuano gli Europei 2024 di karate. Nel Day 3 dell’evento continentale sui tatami croati, l’Italia sta mostrando tutta la qualità del suo roster andando a raccogliere risultati importantissimi. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio in questo venerdì 10 maggio. oasport

