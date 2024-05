Il Festival alza il sipario a Desio Tricarico apre la stagione del Tittoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) I brani lucidi, poetici e sarcastici di uno dei grandi nomi della canzone d’autore italiana. La silent disco da ballare in cuffia, l’incanto della magia mischiato alle risate della giocoleria, una performance artistico-ecologista e un’ironica lettura delle carte, oltre alle sperimentazioni e alle suggestioni sonore di una band che sa intrecciare avanguardia, psichedelia e influenze jazz. Due giorni all’insegna della musica e del divertimento, per tutte le età, perre ilsu una nuovadeldi Parco. La rassegna desiana, diventata ormai un grande classico dell’estate lombarda, prenderà il via nel fine settimana con i primi eventi e concerti. A dare il via alle danze sarà, sabato alle 20.30, la performance “Bewood“ di Obelisco Production, che consiste nel trasformare le persone in bosco, piantumando nella terra uomini e donne con viso e mani dipinti di verde, una sorta di rito con cui prendere coscienza del nostro fallimento nei confronti dell’ambiente.