Il fatto che le immagini siano fondamentalmente false - che non ci sia nessun bambino reale coinvolt - non rende la diffusione di immagini di abusi su minori meno grave Spiega Lodovico Ber -a, psichiatra e psicoterapeura | Il virtuale non compe -sa, non placa il desiderio ma potenzia e aumenta il rischio che la fantasia venga agita

(Di giovedì 23 maggio 2024) Partiamo dai dati. Secondo gli ultimi dati dell’Internet Watch Foundation, ripresi da Telefono Azzurro, il 2023 è stato l’anno in cui la presenza didisessuali disu web ha raggiunto il suo picco massimo: si parla di 275.652 pagine web contenentio video. Secondo un recente report in un solo mese sono state pubblicate in un forum CSAM (Child sexual abuse material) del dark web 11.108pedopornografiche generate dall’intelligenza artificiale. Dati eloquenti. La Rete è una giungla abitata da pedofili e l’intelligenza artificiale sta offrendo alla pedofilia nuovo materiale. Ma, viene da chiedersi, un’immagine “finta” non è comunque meglio di una vera? Non può aiutare ansare ilperverso che non può essere liberamente esaudito nella nostra società? Lo abbiamo chiesto aBerra,, psicoterapeuta, psicanalista, autore di Parafilie, Psicologia, Clinica e Terapia delle perversioni sessuali, edito da Isfipp.