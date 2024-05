Il dipinto esposto a Urbino è lo stesso rubato da Nocera Inferiore 44 anni fa | l’accusa di un professore in gita scolastica – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un’opera sparita nel 1980, dopo il terremoto dell’Irpinia, potrebbe essere stata ritrovata per caso, durante una. Ad annunciare la singolare scoperta è stato undi una scuola superiore di Amalfi, il docente di lettere, ma storico dell’arte salernitano, Mario De Luise. Il, lo scorso aprile, si trovava incon la sua classe della scuola superiore Marini Gioia a, storica cittadina marchigiana che ospita, all’interno di Palazzo Ducale, la Galleria Nazionale delle Marche. Proprio tra le sale di questo museo, il docente si è soffermato su unche gli era familiare: la Deposizione di Angelo Solimena. “Ho riconosciuto l’autore – racconta De Luise in unpubblicato sui suoi canali social ieri, 22 maggio, in cui descrive quanto accaduto durante la visita – Il problema è che l’autore che avevo riconosciuto non era indicato nel cartellino del museo.