Il ddl lavoro della ministra Calderone è fermo da 7 mesi Le opposizioni | Va ritirato Il governo non dà nemmeno i pareri

(Di giovedì 23 maggio 2024) Era stato presentato al Parlamento a novembre direttamente dallaMarina Elvira, ma dopo oltre setteil disegno di legge sulè ancora. Il, infatti, non ha neppure dato iin commissione agli emendamenti. I capigruppo dei partiti dell’opposizione in commissionealla Camera, Arturo Scotto (Pd), Valentina Barzotti (M5s), Franco Mari (Avs) e Antonio D’Alessio (Azione) chiedono così aldi “ritirare il Collegatoalla Legge di Bilancio del 2022 presentato dallae varato l’8 novembre del 2023, di cui laaveva chiesto la massima urgenza alla Camera“. Come sottolineano i deputati “sono passati più di sette” e “ilnon è stato in gradodi dare iin commissioneagli oltre trecento emendamenti presentati ormai più di duefa. E non c’è nessuno delche si degni di dare una spiegazione“, dichiarano Scotto, Barzotti, Mari e D’Alessio.

Decreto Casa, Salvini: domani verrà approvato in Cdm, non è un condono - Decreto Casa, Salvini: domani verrà approvato in Cdm, non è un condono - (Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato che il Redditometro è una "eredità del passato" e che "il fisco spione non è il fisco che ho in testa per ... finanza.repubblica

Protesta di Ultima Generazione al Ministero del Lavoro: un grido contro le morti sul lavoro - Protesta di Ultima Generazione al Ministero del lavoro: un grido contro le morti sul lavoro - Una mattina di tensione a Roma, dove il gruppo ambientalista Ultima Generazione ha portato avanti un'azione dimostrativa presso il Ministero del lavoro e ... occhioche

Opposizioni, ddl lavoro fermo alla Camera da 7 mesi, si ritiri - Opposizioni, ddl lavoro fermo alla Camera da 7 mesi, si ritiri - "Proponiamo il ritiro del Collegato lavoro alla Legge di Bilancio del 2022 presentato dalla ministra Calderone e varato l'8 novembre del 2023, di cui la ministra aveva chiesto la massima urgenza alla ... ansa