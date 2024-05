Il corpo - soggetto della fotografia e strumento di indagine su noi stess - protagonista di Cortona on the move

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – 4 collettive, 18 mostre individuali, 6 location e 4 mesi di festival. Sono questi i numeriprossima edizione del festival internazionale dion The, in programma nella dall’11 luglio al 3 novembre 2024, con il tema Body of Evidence. Il “clou”manifestazione sarà, come ogni anno, nelle giornate inaugurali del festival (11-14 luglio), quando si danno appuntamento ai più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop, per promuovere la riflessione sull’attualità e sul passato, attraverso uno degli strumenti, la, che meglio sa indagare la realtà. “Anche nell'edizione 2024,On Thesi conferma come catalizzatore culturale, offrendo una riflessione sul mondo contemporaneo attraverso gli occhi dei fotografi e dei curatori che ospita.

