(Di giovedì 23 maggio 2024) Anche ilcomunale deidice no allale. I consiglieri comunali baby delle classi quinte delle scuole primarie Wojtyla e Quinto Profili di Garbagnate Milanese hanno approvato all’unanimità la proposta di realizzare unaper sensibilizzare sul tema delladi genere. Dopo l’inno nazionale, cantato a squarciagola, con la mano sul petto, ie le bambine hanno illustrato la loro idea, "ci hanno fornito un vibrante e incoraggiante insegnamento di cosa significhi rispetto dellee delle persone in genere, delle idee altrui, di oggetti e strutture, dei ruoli, delle istituzioni rendendo onore alla politica nel senso più nobile", dichiara il sindaco Davide Barletta. Ilcomunale deiè l’ultima tappa di un percorso, da anni inserito nel Piano per il diritto allo studio, che nelle scorse settimane ha portato gli alunni delle classi quinte in municipio per una visita guidata.

Quello che ieri pomeriggio si prospettava inizialmente come essere un consiglio comunale senza troppi colpi di scena, è finito in una bagarre, con un braccio di ferro tra consiglieri di maggioranza e minoranza che ha portato i gruppi di centrosinistra ad abbandonare l’aula e alla successiva mozione di chiusura della seduta, votata dalla maggioranza. lanazione

Il “Consiglio dei bambini“ vota una manifestazione contro la violenza sulle donne - Il “consiglio dei bambini“ vota una manifestazione contro la violenza sulle donne - Anche il consiglio comunale dei bambini dice no alla violenza contro le donne. I consiglieri comunali baby delle classi ... ilgiorno

Festival dell'Economia 2024 a Trento: programma, ospiti e conferenze da non perdere - Festival dell'Economia 2024 a Trento: programma, ospiti e conferenze da non perdere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festival dell'Economia 2024 a Trento: programma, ospiti e conferenze da non perdere ... tg24.sky

Divieto di fumo in spiaggia a Senigallia, pioggia di sì: «Ma non scaricate su di noi la decisione» - Divieto di fumo in spiaggia a Senigallia, pioggia di sì: «Ma non scaricate su di noi la decisione» - Tramite un emendamento alla proposta di variazione del regolamento comunale per la gestione dell’arenile, martedì il consiglio comunale dovrà decidere ... stare sotto l’ombrellone, magari con i ... corriereadriatico