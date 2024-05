Il Castello sulla Collina di A I Cudil

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di giovedì 23 maggio 2024) Se siete degli amanti del vino, sognatori e appassionati di storie coinvolgenti, preparate i calici e i vostri cuori, perché Ildi A.I.vi aspetta per un viaggio indimenticabile tra le colline del Prosecco. Tra le bellissime pagine di questo romanzo, vi troverete immersi in un vortice di emozioni, divertimento, passione, profumi e sapori, dove l’amore per la terra si intreccia con la passione per il vino e i segreti di un’antica dinastia vinicola. , il richiamo per le proprie origini Uno dei protagonisti è Wolfgang, soprannominato “Il Lupo”, un uomo di successo e dalla mente brillante. Abituato a conquistare il mondo degli affari con la sua determinazione e il suo talento innato, Wolfgang si trova improvvisamente catapultato in un mondo nuovo, fatto di vigneti e un’antica cantina ricca di segreti e tradizioni da onorare. La nuova sfida è ardua per Wolfgang, perché è giunto il momento di diventare il nuovo erede dell’azienda di famiglia, ovvero la Cantina di Valmarena, e gestire un’eredità che pesa sulle sue spalle, ma non sarà facile inizialmente.