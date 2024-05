Il caso di Ambra Angiolini | ma meno male che oggi non si può dire più niente

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 23 maggio 2024) La vicenda di, che recentemente ha pubblicato – su Instagram – un post in cui ha raccolto video e stralci di giornale in cui veniva definita “grassa”, “palloncino gonfiato”, “extra large” (quando aveva appena diciassette anni), mi porta a fare alcune riflessioni. La prima riguarda la frase più inflazionata, abusata, faziosa e ingannevole degli ultimi anni, ossia «non si puòpiù». Smontiamo subito questa enorme (e anche pericolosa) bugia: no, non è vero chenon si possapiù. È vero, piuttosto, chesi abbia maggiore consapevolezza su certi temi, come quello del rispetto del corpo (di qualsiasi corpo si tratti). View this post on Instagram A post shared by(@official) Quelli che sostengono che non ci sia «di» a sottolineare che una persona sia dimagrita o ingrassata «perché è la verità», probabilmente sono figli di quella cultura che, pochi decenni fa, metteva alla gogna una adolescente per il suo peso.