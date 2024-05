Il branco di San Silvestro L’unico maggiorenne ha patteggiato 4 anni e 11 mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per la brutale aggressione di gruppo ai ddi un pachistano a Capodanno 2023 a Meda patteggiadel. Il 20enne di Cabiate, ancora detenuto in carcere, ha concordato con la Procura di Monza la pena di poco meno di 4e 11di reclusione, che ieri è stata accettata dalla gup del Tribunale di Monza Angela Colella. All’udienza si è costituito parte civile con l’avvocato Francesco Ferreri la vittima del tentato omicidio, un 34enne pachistano residente a Meda, a cui il 20enne ha versato un piccolo acconto del risarcimento del danno promesso. Con il 20enne, che dopo il patteggiamento ha chiesto gli arresti domiciliari, erano stati arrestati dai carabinieri anche il fratello minorenne e altri due minorenni residenti a Seregno e Meda, che dopo l’interrogatorio di garanzia sono stati mandati in una comunità educativa. Per loro il procedimento giudiziario davanti alla Procura per i minori di Milano è ancora in corso.