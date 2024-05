Il boato dei dodicimila sugli spalti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) TERNIspettatori, record stagionale e sicuramente degli ultimi anni. Il “Liberati“ sarà stracolmo per lo spareggio di questa contro il Bari.biglietti “spariti“ di fatto in due giorni. La Ternana ha comunicato che questa mattina sarà messo in vendita un ulteriore pacchetto di tagliandi, pochi, in uno stadio sold out dopo 48 ore. La vendita come noto non è on line. In città non si parla d’altro che del match di ritorno contro il Bari. Saranno 203 i tifosi ospiti, riusciti ad accaparrarsi i tagliandi non essendo residenti in Puglia. La società rossoverde invita la tifoseria a raggiungere lo stadio con largo anticipo per evitare ingorghi e code. " In occasione di Ternana-Bari di domani alle 20.30 - così il club rossoverde – informiamo che l’apertura dei cancelli è prevista alle 19. Invitiamo i tifosi a recarsi allo stadio con buon anticipo, già dalle 18/18.30, per accedere velocemente nel momento in cui verranno aperti i varchi ed evitare così file e non rischiare di entrare al Liberati a gara iniziata.