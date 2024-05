Il bar milanese che vince tutto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ciascuno di noi addetti ai lavori ha le sue passioni personali, che non dovrebbero impedirgli di scrivere nel modo più neutro possibile, anche quando si deve scrivere del proprio locale del cuore. È un po’ come per il giornalista sportivo, che deve mascherare la sua fede calcistica senza mai rivelarla, e rimanere super partes. Ma qui non si tratta di partigianeria (che confessiamo subito: c’è!) ma di autentico diritto di cronaca, perché se quest’anno ci sta dicendo qualcosa sul fronte della mixology, è che questo è l’anno del Rita e del suo fratellino Tiki. Lo storico cocktail bar sui Navigli, il preferito e più citato dai bartender, quello che ha fatto la storia della mixology,e non solo, ha raggiunto quest’anno una serie di traguardi che lo rendono a tutti gli effetti il place to be dei locali dove bere bene. E il merito va senz’altro al fondatore, Edoardo Nono, volto e anima di riferimento della bar industry italiana, ma anche all’energia indomabile della sua socia Chiara Buzzi, capace di imprimere ai due locali, un american bar e un locale che propone miscelazione in stile tiki, una spinta propulsiva inarrestabile, una nuova linfa comunicativa e di stile, e un nuovo posizionamento chiaro e distintivo, anche sul fronte gastronomico.