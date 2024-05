Il bagaglio a mano è troppo grande - deve sborsare 70 euro per imbarcarlo Ma trova una soluzione estrema per non pagare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Negli aerei e negli aeroporti si verificano sempre più spesso situazioni anomale, bizzarre e in alcuni casimente pericolose, come è capitato ad esempio sul volo da Londra a Singapore dove a causa di violente turbolenze c’è stato un morto più diversi feriti. L’episodio che stiamo per raccontare però è decisamente insolito, bizzarro e, tutto sommato, divertente. Protagonista di questa buffa storia è Daniel che, di ritorno a casa in Spagna, doveva imbarcare la sua valigia. Il problema è che, forse per i troppi souvenir, il suosuperava le misure consentite dalla compagnia aerea con la quale avrebbe volato, cioè la Ryanair, e avrebbe dovutoun sovrapprezzo di 70che, paradossalmente, era un costo superiore al biglietto stesso! Il ragazzo però non si è perso d’animo e ha risolto la situazione in modo decisamente “estremo”, riuscendo a nonil sovrapprezzo.