Il 22 maggio nella storia del calcio italiano | la particolare coincidenza con i successi europei di Juventus - Inte - Milan e Atalanta

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Chiamale se vuoi…coincidenze”. Gli italiani dovrebbero lanciare una petizione da spedire alla UEFA: “Vogliamo giocare le finali solo il 22“. Il motivo? In quello specifico giorno, le squadre italiane hanno sempre vinto una finale europea. La tradizione è casualmente nata nel 1963 con il trionfo delCoppa dei Campioni, proseguita poi dar rispettivamente nel 1996 e nel 2010. 14 anni dopo, è il turno dell’a Dublino., nel segno di Altafini Nel vecchio Wembley ildi Cesare Maldini diventa la prima squadra italiana a vincere una Coppa dei Campioni. Nel 1963 contro il Benfica di Eusebio (vincitore delle due edizioni precedenti), i rossoneri ribaltano il risultato grazie alla doppietta di José Altafini, capocannoniere di quella edizione con 14 reti. Unamaledizione per il club portoghese: solo un anno prima, infatti, l’allenatore Bela Guttmann – in seguito a una lite con la società – lanciò una vera e propria sciagura dalle parti di Lisbona: “Il Benfica per cento anni non vincerà una coppa europea”.