Ieri in Campania | lutto cittadino per l’ultimo saluto all’operaio sannita caduto da una pala eolica

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercolerdì 22 maggio 2024. Avellino – È la polizia ad indagare sul cadavere di un uomo, ritrovato sulla spiaggia nei pressi del lungomare Marconi, a Salerno. Si tratta di un 53enne di Avellino. Si continua ad escludere una morte violenta. Almeno per ora si propende tra morte naturale e suicidio. (LEGGI QUI) Benevento – Un dolore grande che un’intera comunità ha fatto fatica a metabolizzare e, probabilmente, non riuscirà a farlo molto presto. San Marco dei Cavoti, a distanza di 12 giorni si prepara a darea un suo figlio, Giuseppe Carpinelli, morto mentre era sul posto di lavoro a Salemi, in Sicilia, impegnato all’interno di una. (LEGGI QUI) Caserta – E’ deceduta per una grave malattia la consigliera comunale Daniela Dello Buono: lascia marito e tre figli. A darne notizia una nota del Comune di Caserta, che descrive la Dello Buono “come amministratrice attenta profondamente legata alla propria comunità”.