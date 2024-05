I solidi porosi di design aprono un vasto sandbox per la ricerca sui materiali

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 23 maggio 2024) Progettazione innovativa per lasuiUn nuovo approccio progettuale combinato con metodi computazionali sta aprendo nuove possibilità nella produzione diin grado di intrappolare molecole specifiche, tra cui il carbonio. Soluzioni per la cattura del carbonio La capacità deidi intrappolare molecole specifiche li rende fondamentali per applicazioni come la cattura del carbonio, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico. Applicazioni pratiche in campo chimico Queste innovazionila strada a nuove soluzioni pratiche nel campo chimico, consentendo di progettaresu misura per specifiche esigenze di cattura e trattenimento di sostanze. Impatto