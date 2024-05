I soldi del Pnrr per proteggere le chiese dai terremoti | l’elenco dei luoghi di culto a cui vanno 129 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 – Quasi 130didi risorse delper mettere in sicurezza sismica 167di(principalmente). Il Ministero della Cultura ha infatti assegnato risorse pari a 129,3diper l’adeguamento e messa in sicurezza sismica in 167die torri/campanili, nell’ambito della linea di azione 1 dell’investimento 2.4: Sicurezza sismica neidi, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dodici anni dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna, riapre il Duomo di Finale Emilia, che il sisma aveva danneggiato provocando soprattutto il crollo della porzione sommitale della facciata e della retrostante volta, oltre a quello delle volte in muratura delle navate centrali. Le immagini di quei danni erano presto entrate fra quelle simboliche della tragedia emiliana del 2012.