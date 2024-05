I siciliani Mosca e Cammalleri detenuti in Romania | sono in 6 in una piccola cella

Il 29enne Filippo Mosca resterà nel carcere di Porta Alba, in Romania: la sentenza d'appello ha confermato per lui e per l'amico Luca Cammalleri la condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi di reclusione. La decisione era attesa per oggi dopo il rinvio del 19 aprile scorso.

fanpage