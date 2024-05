I sapori della Lunigiana sul Naviglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Oliva Nuova gestione al ristorante del circolo dei Canottieri San Cristoforo, sulGrande, affidata a Testami, un format che nasce dalla combinazionecucina tradizionalee dalla passione del ristoratore toscano Marco Vitolo, che ha voluto portare itradizionalitoscana nella metropoli milanese. La location gode di un ampio giardino esterno, dove in primavera ed estatei, è piacevole gustarsi un buon piatto accompagnato da un calice di vino. Ma il locale è sempre in festa, con musica dal vivo, compleanni, dj set e cabaret. Tutto ha avuto inizio come un progetto di street food ecosostenibile, con una CargoBike che porta iin giro per i borghi e anche per le vie di Milano. Dopo essersi trasferito nel piccolo comune di Fivizzano con la sua famiglia, Marco ha sviluppato un amore corrisposto per la cucina toscana. Così, Marco Vitolo ha deciso di portare lo street food fuori dallacreando Testami nel 2017.