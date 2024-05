I pronostici di giovedì 23 maggio | Serie A - Serie - Saudi Pro League e non solo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024) Idi23: inizia l’ultima giornata diA, c’è il ritorno del playout diB e si gioca pure in Arabiata. Inizia già questol’ultima giornata del campionato diA. La Fiorentina in vista della finale di Conferencecontro l’Olympiacos anticipa la sfida al Cagliari già salvo aritmeticamente. In attesa di provare a vincere la finale qualificandosi per l’Europa, la Fiorentina proverà comunque a staccare in anticipo un biglietto per l’Europa anche nella prossima stagione battendo i rossoblù. L’allenatore del Cagliari Ranieri (LaPresse) – IlVeggente.itInB impresa disperata per il Bari che hala vittoria a disposizione nella trasferta con la Ternana per mettersi in salvo: si prevede un secondo tempo con gol.altre partite In Arabiata si gioca la penultima giornata: l’Al Hilal già campione sfida l’AL Tai in lotta per non retrocedere.