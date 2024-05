I progetti per la Lucchese del futuro Inizia il valzer delle punte - occhi sulla Sicilia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’invito a sognare lanciato con grande convinzione dal presidente Bulgarella, al termine del "vertice" con l’allenatore Gorgone, va interpretato nel modo giusto, cioè come desiderio a raggiungere traguardi sportivi di assoluto prestigio per la ultracentenaria Pantera, ma al tempo stesso senza perdere di vista la realtà. In fondo Bulgarella dice a tutti, dal mister all’ultimo dei giocatori, di credere nel progetto che lui ha in mente, di remare nella stessa direzione, di essere orgogliosi di indossare questa maglia. Ma il presidente sa benissimo che non è facile ottenere tutto e subito, ma che bisogna crederci. Perché il sogno possa realizzarsi, ovviamente in tempi giusti, è fondamentale avere basi solide, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche strutturali, creare un gruppo di lavoro competente e coeso (allenatore, direttore sportivo, presidente), unito attorno ad un progetto tecnico serio, che a sua volta, necessita di interventi mirati, senza mai perdere di vista il bilancio.