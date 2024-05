I pre-convocati dell’Italia per gli Europei di calcio | la lista di Spalletti - tra bi - novità e assenze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lucianoha diramato ladi pre-in vista degli2024 di, che scatteranno il prossimo 14 giugno Germania. Il CTha selezionato trenta giocatori per il raduno che inizierà il 31 maggio a Coverciano. Il tecnico toscano comunicherà ladi 26 atleti per la rassegna continentale il 6 giugno, prima della partenza per la terra tedesca si disputeranno due amichevoli (il 4 giugno contro la Turchia a Bologna, il 9 giugno contro la Bosnia Erzegovina a Empoli). Prima chiamata in azzurro per Riccardo Calafiori (difensore del Bologna), ritorna Nicolò Fagioli (centrocampista della Juventus) a un anno e mezzo dall’unica presenza in Nazionale e dopo la sospensione. Seconda convocazione per Raoul Bellanova e Michael Folorunsho, spiccano i ritorno di Samuele Ricci (centrocampista del Torino) e Ivan Provedel (portiere della Lazio), che erano assenti rispettivamente dal novembre 2022 e dal novembre 2023.