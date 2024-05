I più grandi sconvolgimenti finali mentre il Manchester United cerca di scioccare il Manchester City

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-23 16:53:46 Ecco quanto riportato poco fa: Ilsi presenta alla finale di FA Cup di sabato contro i rivali delda enorme sfavorito. Solo l’Arsenal ha alzato il trofeo più volte dei Red Devils, ma anche i tifosi più appassionati dellonon gli danno molte possibilità contro i campioni della Premier League dopo una stagione torrida. Per dare ai tifosi la speranza di poter battere i pronostici, tuttavia, riviviamo alcuni precedenti sconvolgenti della finale di FA Cup nella ricca storia della competizione. Sunderland – Leeds 1-0 (1973) La FA Cup non vedeva un vincitore al di fuori della massima serie da più di 40 anni, fino a quando il Sunderland di seconda divisione sorprese un Leeds stellato nel 1973. Il Leeds, guidato dal leggendario boss Don Revie e che vantava giocatori del calibro di Norman Hunter e Billy Bremner, era uno dei favoriti in modo schiacciante avendo alzato il trofeo la stagione precedente.