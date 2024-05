I metal detector portano alla luce monete antiche di 300 anni nascoste dal leggendario truffatore polacco

(Di giovedì 23 maggio 2024)rivelano tesoro nascosto dtruffa di unciarlatanoUn gruppo diha scoperto un tesoro diche potrebbero essere appartenute ad Antoni Jaczewski, unche si era nascosto nelle montagne della Polonia. Le gesta di Jaczewski A inizio XVIII secolo, Jaczewski defraudò le persone a Kielce, convincendole di avere poteri terapeutici e ricevendo pagamenti ind’oro e d’argento. La cattura e la fuga di Jaczewski Dopo essere stato catturato e condannato all’ergastolo nel 1712, Jaczewski evase dprigione continuando le sue truffe fino a quando non fu nuovamente arrestato. Scoperta L'articolo proviene da News Nosh. .

I “detector” gratuiti che permettono di riconoscere i contenuti creati con l’intelligenza artificiale: quali sono e come funzionano - I “detector” gratuiti che permettono di riconoscere i contenuti creati con l’intelligenza artificiale: quali sono e come funzionano - Ilfattoquotidiano.it collabora dal 2022 con il blog studentesco “MyFermi” dell’istituto Enrico Fermi di Mantova. Quello che segue è uno dei contenuti realizzati per noi dalla redazione, composta da gi ... ilfattoquotidiano

Il metal detector individua qualcosa di incredibile: guadagna questa cifra - Il metal detector individua qualcosa di incredibile: guadagna questa cifra - Un esploratore con il metal detector individua qualcosa di incredibile e guadagna 1000 euro. La scoperta è avvenuta in spiaggia e ha lasciato con il fiato sospeso i fan degli esploratori che sempre ... viaggi.nanopress

Alla scoperta dei “segreti della Seconda Guerra Mondiale”: caccia al tesoro con metal detector ad Auletta - Alla scoperta dei “segreti della Seconda Guerra Mondiale”: caccia al tesoro con metal detector ad Auletta - Un'iniziativa per educare i bambini al rispetto dell'ambiente e far conoscere loro la storia locale attraverso l'utilizzo dei metal detector ... infocilento