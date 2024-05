I laburisti britannici indicano al Pd la via della vittoria poi starà a Schlein seguirla

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dunque in Gran Bretagna si voterà il 4 luglio e quella del leader laburista Keir Starmer è lapiù annunciata del mondo, almeno secondo i sondaggi. Non si vede cosa possa arrestare il vento che soffia nelle vele del Labour party, che dopo quattordici anni dovrebbe proprio tornare al governo di un Regno Unito molto malmesso – dopo l’era orribile di Boris Johnson che il suo blando successore Rishi Sunak non ha saputo archiviare. Elezioni anticipate dunque: Sunak si è arreso con le mani alzate. Per conoscere la situazione inglese si consiglia di leggere l’articolo di Miriam Tagini qui su Linkiesta del 13 gennaio, già era chiaro il fallimento di Suniak e l’avvento di Starmer, del quale va messo in evidenza un punto politico forte che egli ha in comune con la grande stagione laburista di Tony Blair. E cioè l’assillo di fare del Labour un autentico partitoNazione, un termine in voga nei primi anni Duemila quando si trattava di dar vita al Partito democratico e poi ripreso qualche anno dopo da Matteo Renzi che ne era il leader.