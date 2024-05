I giovani detenuti lavoreranno per la città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un patto tra Comune e Tribunale per i Minorenni di Milano consentirà aissimi autori di reato di svolgere lavori di pubblica utilità per la. Presto, l’accordo tra i due enti verrà sottoscritto; nel frattempo, ieri, il progetto è stato presentato durante la seduta delle Commissioni consiliari Sviluppo economico e Politiche del lavoro, Welfare e Salute e della sottocommissione Carceri. Le linee di indirizzo del provvedimento saranno approvate a breve dalla Giunta di Palazzo Marino e prevedono l’individuazione da parte dell’Amministrazione delle sedi che saranno messe a disposizione per lo svolgimento dei lavori, oltre che di disciplinare le modalità di esecuzione della pena sostitutiva. Per favorire la funzione rieducativa e riabilitativa della pena, alla base del sistema italiano, "il Comune – si legge in una nota di Palazzo Marino – garantirà il sostegno e l’accompagnamento educativo utile al minore per prendere consapevolezza del disvalore delle proprie azioni e conferire una valenza riparativa al percorso".