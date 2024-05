I francesi scoprono Lookman | I suoi genitori volevano che studiasse

(Di giovedì 23 maggio 2024) I quotidiani di tutta Europa hanno parlato della vittoria dell’Atalanta in finale di Europa League. E tra le pagine europee c’era anche il nome di Ademola, l’eroe di Dublino. Come ricorda l’Equipe era dai tempi dal 1975 che un giocatore non segnava una tripletta in una finale europeo. Allora fu “Jupp Heynckes in una finale di Coppa dei Campioni con il Borussia Mönchengladbach“. Già questo rende la portata dell’imprese compiuta da Gasperini, dall’Atalanta e dall’attaccante nigeriano. Già da piccolino si vedeva fosse molto abile con la palla tra i piedi. A Le Parisien lo conferma il suo vecchio allenatore al Charlton, José Riga: «Nell’uno contro uno era già capace di sorprendere e scartare l’avversario. Era il suo stile, il suo marchio di fabbrica». E infatti il nigeriano con la sua tecnica “ha trasformato la finale di Europa League in un monologo. Un tripletta in finale entrata nella storia“.

