I Finley a CM | 'Gemellaggio Juve-Milan - facciamo ghosting agli interisti'

(Di giovedì 23 maggio 2024) `Parliamo più di calcio che di musica` ammettono i, che il 16 ottobre tornano al Forum dio per uno show-evento `Tutto è possibile.

Siete pronti al Bestiario Pop di Monina e Luccioola Ecco chi passerà dal podcast su MOW: da Michele Bravi a Olly, da Clara ai Finley e Mr Rain. E dal vivo al Dirty Milano - ... si parte con Olly, si chiude con Mr Rain, nel mezzo anche Clara, Michele Bravi e i Finley, per cinque appuntamenti rock and roll girati al Dirty Milano, il locale di tendenza scelto per questa nuova ...

"La cosa più punk che abbiamo fatto è stata diventare padri" - ... cantante e conduttrice amatissima di La Nuova Scena di Netflix è qui con noi: "Hey, cos'è questo casino", butta là sporgendosi oltre la porta che ci separa dai Finley. Sì, i quattro punk di Legnano ...