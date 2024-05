I fascisti non sono stati processati! | Celestini urla - Mulè lo smonta | bastano tre parole | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Scontro acceso a Di Martedì tra Ascanioe Giorgio, nella puntata andata in onda martedì 21 maggio, rispolvera la retorica dell'antifascismo e mette (come sempre) il governo nel mirino. L'attore va all'attacco a testa bassa e dà anche lezioni di storia parlando di quanto accaduto dopo la guerra.nello studio di Floris che si trasforma in bolgia, tra gli applausi del pubblico tuona rivolgendosi a: "Nessun criminale fascista è stato processato". Una frase pesantissima che scatena subito lo scontro in studio. Il forzista ribatte colpo su colpo e di fatto non tira indietro la gambando con una sola frase la ricostruzione storica diche ha una punta di veleno: "Nessun criminale fascista è stato processato? Beh, neanche i partigiani". Insomma,smaschera la finta amnesia della sinistra che spesso scorda i crimini di cui simacchiati i partigiani.