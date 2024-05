I diversamente felici di Officine Social Movie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 23 maggio 2024 – Saranno le tante sfaccettature di personaggi complessi e non convenzionali a rendere straordinaria la domenica di, il festival di cortometraggi aretino che guarda alle tematiche dele e dell’impegno civile con una dedica, per il 2024, al tema prezioso delle relazioni. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Il pomeriggio di domenica 26 maggio, con inizio alle ore 17:30, il festival ospiterà Federico e Oreste De Rosa per l’incontro dal titolo “Altre relazioni daabile afelice” realizzato in collaborazione con Associazione Autismo Arezzo. “” è il manifesto di Federico De Rosa, persona autistica paladina del pensiero neurodiverso, un invito al mondo alla visione dell’autismo come risorsa capace di produrre un valore particolarissimo in quanto “unico” partendo dal principio che “se ciascuno di noi è unico la normalità non esiste”.