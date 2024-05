I diritti secondo Gasparri E quelli costituzionali

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ieri il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizioha trovato il tempo di presentare in Senato il manifesto valoriale Pro vita e famiglia, l’associazione che da anni si scaglia contro la legge 194 sull’aborto.si è lanciato in una lectio magistralis sui. Ieri il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizioha trovato il tempo di presentare in Senato il manifesto valoriale Pro vita e famiglia Ha detto, testualmente, come riportano le agenzie: “Quando mi chiedono cosa penso dei, io rispondo ‘mi faccia l’elenco dei. Quali sono?’. Mettiamoli in ordine di priorità. Il primo diritto è quello alla vita, perché se uno non è vivo non c’è nessun altro diritto. Ildiritto è quello a essere nutriti, perché se non si mangia si muore. Poi c’è il diritto a lavorare, perché se non si lavora non si può comprare il cibo, poi c’é il diritto di manifestare il proprio pensiero, richiamato dall’articolo 21 della Costituzione.