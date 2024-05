I Concerti di Primavera - a Iglesias Sogni Fantastici di Edoardo Mancini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 23 maggio 2024)– Dopo il grande successo del primo appuntamento, proseguono gli imperdibilidella rassegnastica “Idi”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. La manifestazione, insieme alla rassegna estiva “I Tramonti di Porto Flavia” rientra nell’ambito del cartellone “Classica” ed è organizzata dall’Associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia. Il secondo straordinario concerto è in programma domenica 26 maggio, quando sul palco del Teatro Electra, a partire dalle 19:30, salirà il giovane e talentuoso pianista, vincitore del Concorso Giangrandi-Eggmann che, con “”, accompagnerà la platea in un viaggio tra i compositori ottocenteschi come Schumann, Chopin e Scriabin. Il tema principale della serata sarà dunque la fantasia, un mondo complesso, ricco di valori musicali ed estetici che verrà esplorato in ogni suo virtuosismo.