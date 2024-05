I cittadini | | Tram interrotto Ora soluzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Che fine ha fatto il2?". Lo domandano idel comitato BovisAttiva segnalando che "il quartiere è rimasto senza il suo principale mezzo di collegamento verso il centro, non più attivo dal capolinea di piazza Bausan fino a via Farini, angolo viale Stelvio, con interruzione della corsia preferenziale". Tutto fermo per via dei lavori di rifacimento dei binari del, urgenti, in via Lancetti: uno dei tratti colabrodo finiti sulle pagine di cronaca tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo quando si sono formate voragini in città dopo giorni di pioggia incessante. "Il tratto resta chiuso e non c’è nessun mezzo sostitutivo". Isi sono rivolti al Comune e, nei giorni scorsi, è arrivata la risposta dell’assessora alla Mobilità Arianna Censi: "La sistemazione dei binari di via Lancetti, iniziata ad aprile – si legge – necessita di un intervento più invasivo che richiederà più tempo del previsto.