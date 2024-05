I capi - gli accessori e i brand di lusso più cercati su Vinted

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il vintage non smette di affascinare: i pezzi anni ’80 e ’90 sono i piùsul mercato dell’usato. Lo dice, piattaforma specializzata nella compravendita di moda second hand. Attraverso il suo primo report Luxury Trend Update,ci svela quali sono i, gli abiti e glidipiùin Europa: la borsa Louis Vuitton Neverfull MM e la giacca Moncler Maya sono i nuovi oggetti del desiderio; mentre Louis Vuitton, Chanel e Gucci sono sul podio dei più venduti. I marchi dipiù venduti in Europa Secondo il report di, i clienti europei mostrano anche una forte preferenza per Hermès, Dior, Saint Laurent e Prada. Rispetto all’anno scorso cresce la popolarità di Cartier e cala l’interesse per Balenciaga. Louis Vuitton, invece, si distingue per la velocità con cui viene venduto.