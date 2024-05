I bambini non diventano iperattivi mangiando troppo zucchero | la spiegazione dell’esperto

C'è qualcosa che non va nella formulazione dei prodotti dell’infanzia del gigante Nestlé: troppi zuccheri, saccarosio o miele, nel latte in polvere e i cereali. A fare la scoperta sono stati degli attivisti dell’organizzazione investigative svizzera Public Eye, che hanno inviato dei campioni dei prodotti venduti in Asia, Africa e America Latina in un laboratorio belga per l’analisi.

gamberorosso