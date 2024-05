I 30 pre-convocati dell’Italia per Euro2024 | presenti Scalvini e Scamacca - escluso Carnesecchi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 giocatori pre-per il raduno che la Nazionale italiana svolgerà a Coverciano prima della partenza per la Germania, dove il prossimo 15 giugno al Signal Iduna Park di Dortmund debutterà a Euro 2024 contro l’Albania. Il ritiro azzurro scatterà il prossimo 31 maggio mentre il 6 giugno il commissario tecnico sarà chiamato a fornire la lista definitiva dei 23 che prenderanno parte alla spedizione tedesca. All’interno dei 30 selezionati dall’ex allenatore di Napoli, Roma e Inter ci sono due atalantini: Giorgioe Gianluca. Il classe 2003 e l’attaccante nerazzurro sono reduci da una stagione di grande spessore con la maglia della Dea e per loro il pass con destinazione Germania sembra assolutamente assicurato. Assente dai, decisamente a sorpresa, è invece Marco. Protagonista di una spettacolare annata a Bergamo, il portiere classe 2000 è statodalla lista: Spalletti, infatti, ha deciso di puntare su Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel e Guglielmo Vicario.

