Hamilton e Leclerc fanno già coppia - ma la copertina che esclude Sainz crea polemiche | “É irrispettosa”

F1, a Sainz resta la Williams. Verstappen dà consigli ad Antonelli: “Deve poter sbagliare” - F1, a Sainz resta la Williams. Verstappen dà consigli ad Antonelli: “Deve poter sbagliare” - MONTECARLO. Carlos Sainz è sempre più scuro in volto. Due mesi fa, dopo il Gp di Australia vinto da esodato, era l’immagine della felicità: scaricato dalla Ferrari per far posto a Lewis hamilton, si e ... msn

Formula 1 | Russell spera in una Mercedes competitiva a Monaco - Formula 1 | Russell spera in una Mercedes competitiva a Monaco - Formula 1 Russell GP Monaco - Intervistato dai media nella conferenza stampa d'apertura del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, George Russell ha espres ... f1grandprix.motorionline

F1, Charles Leclerc: “Weekend speciale per me a Monaco. Se sabato non fossi in lotta per la pole sarei sorpreso” - F1, Charles leclerc: “Weekend speciale per me a Monaco. Se sabato non fossi in lotta per la pole sarei sorpreso” - Charles leclerc è pronto per il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il ... oasport