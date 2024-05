Ha provato di tutto - dove li trova i soldi? | Inte - la telefonata tra Zhang e Moratti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo scaduto: Stevennon è più il presidente dell'r, incapace di rimborsare il prestito del 2021. Al suo posto la società statunitense Oaktree è diventata la nuova proprietaria del club, anche se questa fa capo al vero fondo che la controlla, il canadese Brookfield, nonostante la propria autonomia di movimento della quale Oaktree gode. Come riportato da Calcio e Finanza, mostrando le cifre dell'accordo, Brookfield dovrebbe arrivare a possedere il 100% delle azioni di Oaktree entro il 2029. La scalata all'1 marzo scorso era arrivata al 72%, con investimenti per l'acquisizione delle quote pari a circa 4,7 miliardi di dollari. Quello che è certo è che il cinese è oramai un ex presidente e che un altro storico numero uno della squadra che fu, Massimo, è riuscito a parlare con lui. “Si è detto dispiaciuto, parecchio dispiaciuto — le parole disual Corriere della Sera — Avevo raccontato fin da subito che si tratta di un ragazzo perbene,lligente, serio.