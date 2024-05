Guerra ultime notizie Israele | Ucciso un comandante di Hamas Taiwan - 49 aerei da guerra cinesi intorno Putin | sequestro beni Usa se loro confiscano asset russi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il ministero della Difesa di Taipei ha rilevato un totale di 49militaridi vario tipo (inclusi Su-30, J-16, KJ-500) dalle 07.20 di oggi (1.20 in Italia, ndr). Nona notte di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza: 16 morti in una moschea della città principale dell’enclave palestinese e altri 8 nel campo profughi di Nuseirat. Spagna, Norvegia e Irlanda annunciano che riconosceranno lo Stato palestinese dal 28 maggio.esulta.richiama gli ambasciatori. Le famiglie degli ostaggi diffondono un video shock sul rapimento di 5 soldatesse il 7 ottobre. La Casa Bianca valuta di consentire all’Ucraina l’uso di armi Usa ina, secondo i media americani.

Il ministero della Difesa di Taipei ha rilevato un totale di 49 aerei militari cinesi "di vario tipo (inclusi Su-30, J-16, KJ-500) dalle 07.20 di oggi (1.20 in Italia, ndr). Di questi, 35 hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan e sono entrati nelle parti nord, centro e sudovest dell'a zone di identificazione di difesa aerea (Adiz) di Taiwan per condurre l'esercitazione 'Spada congiunta 2024A'. quotidiano

