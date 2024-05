Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 23 maggio 2024)live dellatraoggi, giovedì 23 maggio A oltre sette mesi dagli attentati del 7 ottobre compiuti indae dalla Jihad Islamica, lascatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti ormai superano i 35.700 mentre i feriti sfiorano gli 80mila, in maggioranza civili secondo le Nazioni Unite. Intanto Tel Aviv schiera una quinta brigata a Rafah, dove i carri armati dell’Idf si avvicinano all’affollato centro città. A livello internazionale invece Norvegia, Spagna e Irlanda annunciano che riconosceranno lo Stato di Palestina a partire dal 28 maggio, attirandosi le critiche del governo israeliano che ha convocato gli ambasciatori dei tre Paesi e richiamato in patria i propri rappresentanti diplomatici a Oslo, Madrid e Dublino. Critiche anche dalla Casa bianca, mentre la mossa ha ricevuto il plauso dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Anp), dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), della Giordania, del Qatar, dell’Arabia Saudita e di altri Paesi della regione.