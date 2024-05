Grifo - attacco di propriet - ma non basta Manca il bomber da doppia cifra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’è tutto dià, ma il Perugia dovrà comunque metterci mano. Già, perché è stato proprio il gol uno dei problemi principali, se non l’unico, delsoprattutto nella parte finale del girone di ritorno. Nessun attaccante biancorosso è infatti arrivato ine per una squadra che punta a un campionato almeno da protagonista è una lacuna da colmare. Seghetti, Matos, Vazquez e Sylla sono legati alla società dal contratto, il mercato potrà cambiare le carte, ma sta di fatto che in casa biancorossa si cerca una soluzione per la prossima stagione. Alessandro Seghetti ha chiuso il campionato con un bottino non indifferente, soprattutto se si considera che era al primo anno tra i professionisti. Classe 2004, il giocatore ha firmato col Perugia fino al 2026, ha collezionato 34 presenze nel campionato regolare con all’attivo 8 gol e un assist. Il momento migliore è stato nel girone di andata con 5 reti dall’ottava alla diciassettesima giornata.