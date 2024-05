Grande Fratello - al via il casting per la nuova edizione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nemmeno il tempo di riposarsi un po per Signorini che è già tempo di audizioni per l’2024-2025 delIl mondo del reality show in Italia si prepara a vivere un nuovo capitolo, con l’apertura ufficiale deiper la prossimadel2024-2025. Il logo del-Ansa- Notizie.comAlfonso Signorini, volto noto della televisione e conduttore dell’ultimadello show, ha lanciato l’invito attraverso un post su Instagram, accendendo subito l’interesse dei fan e dei potenziali concorrenti. Come Candidarsi alLa ricerca di nuovi inquilini per la casa più spiata d’Italia è ufficialmente iniziata. “Ciao a tutti! Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e …buona fortuna a tutti!!!”, scrive Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram, invitando gli aspiranti partecipanti a farsi avanti.

