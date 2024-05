Graduatorie ATA 24 mesi - come si compila la domanda entro il 30 maggio | RISPOSTE ai dubbi più ricorrenti

Supplenze docenti 2024 2026: tutte le regole - Supplenze docenti 2024 2026: tutte le regole - Con l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che regola l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2024, il Ministero dell’istruzione ha pubblicato anche le nuove ... ticonsiglio

Presidi, al via il concorso per 587 posti da dirigente scolastico: preselezione e poi prova scritta - Presidi, al via il concorso per 587 posti da dirigente scolastico: preselezione e poi prova scritta - Parte giovedì 23 maggio il concorso per 587 dirigenti scolastici: la prova preselettiva sarà in turno unico su tutto il territorio nazionale. La prova scritta prevede un numero di candidati pari a tre ... corriere

Campania, Ciarambino: Arriva la proroga per le graduatorie concorsuali - Campania, Ciarambino: Arriva la proroga per le graduatorie concorsuali - «Il voto favorevole della Commissione Bilancio al mio emendamento condiviso col collega Picarone, che consente la proroga di 12 mesi per tutte le graduatorie dei concorsi indetti da Regione e Asl ... ildenaro