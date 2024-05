GP Catalogna di MotoGP in tv - dove seguire in streaming qualifich - Sprint e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da Le Mans a Barcellona, dal GP di Francia al GP dellaper lache riprende il proprio cammino dopo una settimana di pausa. A sette giorni dall’ultimain terra francese, il paddock delle due ruote si trasferisce in Spagna, sull’iconico tracciato del Montmelòandrà in scena il sesto appuntamento della stagione in cui in tanti si giocheranno una fetta importante del proprio futuro. Su tutti Jorge Martin, l’assoluto dominatore del Motomondiale 2024, che nel giro di pochi giorni saprà quali colori vestirà il prossimo anno, se quelli rossi di Ducati o un’altra tonalità , ma sempre concentrato nella corsa al titolo iridato. Una sella per tre Il GP dellapuò essere decisivo per il mondiale del presente e del futuro. Del presente perché a Barcellona, sul tracciato del Montmelò, Jorge Martin ha l’occasione di tentare la mini fuga prima della sosta, per lanciare un chiaro messaggio a Francesco Bagnaia in vista della seconda parte del Motomondiale 2024.