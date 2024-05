Goria | Mattarella - ' subì immeritatamente sofferenze e amarezze'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Asti, 23 mag. (Adnkronos) - "Oggi la Repubblica rende omaggio, a trent'anni dalla morte, a una personalità di rilievo che l'ha onorata con il suo lavoro e con la sua testimonianza, il presidente del Consiglio Giovanni. Nella brevità della vita che gli è stata concessa, lo statista piemontese ha messo a frutto i talenti di cui fu dotato, in piena aderenza a quei valori che le genti dell'astigiano hanno sempre manifestato. L'umiltà e il senso del limite. La coscienza intimamente avvertita del senso del dovere. Il rispetto della dignità delle funzioni che si trovò a ricoprire, nonostante lee qualche amarezza che ebbea subire nell'ultima parte della sua vita". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo ad Asti alla commemorazione di Giovanni, organizzata dall'omonima Fondazione. .

Asti, è il giorno del presidente Mattarella in visita per ricordare Giovanni Goria - Oggi, giovedì 23 maggio, è il giorno di Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato sarà ad Asti in occasione del trentennale della morte di Giovanni Goria. L'elicottero presidenziale atterrerà allo stadio "Censin Bosia" intorno alle 10,40. Predisposte ...

Cerimonia per trentennale morte Giovanni Goria ad Asti. Mattarella accolto da un lungo applauso - La cerimonia per il trentennale della morte di Giovanni Goria ad Asti, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è aperta con un video creato con materiale delle Teche Rai della giornalista Caterina Cannavà, del Tgr Piemonte. Nel filmato ...