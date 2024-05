Gli italiani e lo sport | dalla sedentarietà assoluta alla vigoressia Come trovare il giusto equilibrio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 maggio 2024 – L’Italia si posiziona al 21esimo posto nella classifica europea per numero di adulti che praticano: il 27% della popolazione svolge esercizio fisico almeno una voltasettimana, contro una media europea del 44%. 38 milioni di, invece, si abbandonanocompleta. Sono i dati emersi dal Rapporto2023, la prima ricerca del settoreeffettuata in base ai criteri Ue e condotta dall'Istituto per il creditoivo e dae Salute. Il report “Glie lo“, realizzato dall’Osservatorio Permanente sullo, in collaborazione con Istat, IBDO Foundation e l’Istituto Piepoli, ha permesso di evidenziare un divario importante tra Nord e Sud: la metà della popolazione del sud non pratica alcuna attivitàiva, rispetto all’Italia settentrionale. Anche il livello d’istruzione influisce in modo importante: il 49% della popolazione con titolo di studio basso non pratica, rispetto al 17,9% di chi possiede un titolo di studio più elevato.