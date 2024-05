Gli infiniti guai di Matteo Berrettini | salta anche il Roland Garros

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il campione romano non prenderà parte alla seconda prova Slam dell’annonon prenderà parte alla seconda prova Slam dell’anno, ovvero il. Nulla da fare per il romano che da due anni ormai ha raccolto più infortuni che soddisfazioni. L’ultima sua apparizione risale al primo turno di Montecarlo (9 aprile), quando è stato subito eliminato. Oggi, 23 aprile, con poche righe ha dato l’annuncio del suo ennesimo forfait. “Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque set. Con il mio team ho deciso di ritornare per la stagione sull’erba Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza”. Leggi: Tennis, l’eliminazione di Djokovic a Roma spiana la strada a Sinner per il ranking L’azzurro dovrebbe quindi tornare in campo sulla sua superficie preferita, l’erba.