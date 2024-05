Gli animali domestici più insoliti dei Vip

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dallo showbiz giungono spesso notizie particolari e in fatto di pet si può dire che sono diversi gli’ dei Vip. Dalle capre ai maiali, dalle scimmie e ai lemuri. Si potrebbe rimare stupiti dalla varietà di creature, divenute domestiche, che hanno abitato o abitano ancora le case famose. Che la fama renda, sempre più spesso, eccentrici e desiderosi di possedere qualcosa di ‘irraggiungibile’, appare piuttosto chiaro agli occhi di tanti. Ma quando questo ‘qualcosa’ si trasforma in ‘qualcuno’ allora sono molti (e si spererebbe tutti) a storcere il naso. Tale premessa serve ad introdurre l’argomento che si vuole snocciolare di seguito, ovvero quali e quanti sono gli(o meglio divenuti tali) conviventi dei Vip. Sì, perché spesso si tratta di specie esotiche di cui il ‘possesso’ in diverse parti del mondo è vietato. Tuttavia, non volendo demonizzare in assoluto quanto stiamo per dire, è anche vero che tanti dei petsdei personaggi famosi sono stati salvati da condizioni di maltrattamento e vivono oggi una vita davvero a 5 stelle.